Уже есть первые смерти прокуроров: Венедиктова о войне в Украине

Уже есть первые смерти среди украинских прокуроров из-за вторжения российско-оккупационных войск на территорию Украины. Офис генпрокурора фиксирует все преступления против населения.

В прямом эфире украинского телеканала генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что они выезжают на места и фиксируют последствия обстрелов.

— Прокуроры уже физически понесли потери: у нас уже есть прокурорские смерти. Кроме того, когда прокуроры выезжают на фиксирование, работают почти во всех районах диверсионно-разведывательные группы. Нападения так же были, но ребята оперативно среагировали и не попались.

Украина намерена фиксировать все преступления Российской Федерации, чтобы предоставить затем доказательства агрессии страны-оккупанта в Международный суд ООН в Гааге.

— Мы фиксируем все преступления, к тому же нон стопом. Ночью же вы видели, что прокуроры уезжают, когда заканчиваются обстрелы, фиксируются. Не все органы досудебного расследования на месте, потому это часто делают прокуроры. Кроме того, занимаемся судебной системой. Мы перезапустили ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований, – Ред.), были кибератаки, сейчас все нормально работает.

Прокуроры фиксируют военные и преступления против гражданского населения. У них нет оружия и другого вооружения для своей защиты, сообщила Венедиктова.

– Вы же знаете, что состоялись реформы. Теперь прокурорская служба – это гражданская служба. Мы не вооружены, мы не военнообязанные. Поскольку прокуроры не изменяют присяге, они эту функцию выполняют. Оружия у нас нет. Ребята, которые пошли в территориальную оборону (у нас таких много), вместе с гражданами Украины защищают государство. Они не выполняют сейчас прокурорскую функцию, они защищают государство.