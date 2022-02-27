Вже є перші смерті прокурорів: Венедіктова про війну в Україні

Вже є перші смерті серед українських прокурорів через вторгнення російсько-окупаційних військ на територію України. Офіс генпрокурора фіксує всі злочини проти населення.

У прямому ефірі українського телеканалу генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що вони виїжджають на місця та фіксують наслідки обстрілів.

– Прокурори вже фізично зазнали втрат: у нас вже є прокурорські смерті. Крім того, коли прокурори виїжджають на фіксування, працюють майже в усіх районах диверсійно-розвідувальні групи. Напади так само вже були, але хлопці оперативно зреагували та не попалися.

Україна має намір фіксувати всі злочини Російської Федерації, щоб надати потім докази агресії країни-окупанта до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

– Ми фіксуємо всі злочини, які відбуваються, до того ж нон стопом. Вночі ж ви бачили, прокурори виїжджають, коли закінчуються обстріли, фіксуються. Не всі органи досудового розслідування на місці, тому це часто роблять прокурори. З іншого боку, займаємося судовою системою. Ми перезапустили ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань, – Ред.), були кібератаки, зараз все нормально працює.

Прокурори фіксують воєнні та злочини проти цивільного населення. Вони не мають зброю та інше озброєння для свого захисту, повідомила Венедіктова.

– Ви ж знаєте, що відбулися реформи. Тепер прокурорська служба – це цивільна служба. Ми не озброєні, ми не військовозобов’язані. Оскільки прокурори не зраджують присязі, вони цю функцію виконують. Зброї у нас немає. Хлопці, які пішли до територіальної оборони (у нас таких багато), разом з громадянами України боронять державу. Вони не виконують зараз прокурорську функцію, вони обороняють державу.