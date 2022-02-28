Бердянск захватили боевики, в Харькове и Сумах – тишина: Арестович о ситуации в Украине

Российско-оккупационные войска уже пятые сутки пытаются захватить города Украины. Враг совершает атаки на Харьков, Купянск, Мариуполь, Мелитополь и другие.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что сейчас выясняют ситуацию в Купянске, а Бердянск захватили боевики.

— Купянск – ситуация выясняется. Несмотря на запись с мэром Купянска и многочисленные заверения россиян, что они захватили город, мы выясняем ситуацию. Не все там так просто. Бердянск занят противником, там не было наших войск. Город взяли – это та группировка, которая ушла из Мелитополя на Мариуполь.

В зоне Операции объединенных сил проходят многочисленные бои. Враг пытался захватить Волноваху, но его план с треском провалился.

– Что касается зоны ООС – Волноваху сначала занял противник, сосредоточив усилия на ударах. Но ВСУ отбили атаку, там сейчас находятся наши войска. Мариуполь держится, никаких проблем.

Арестович в видеообращении рассказал о ситуации в других регионах Украины. Наши защитники успешно обороняют государство, не давая врагу никакого шанса.