Мелітополь захопили бойовики, у Харкові та Сумах – тиша: Арестович про ситуацію в Україні

Російсько-окупаційні війська вже п’яту добу намагаються захопити міста України. Ворог здійснює атаки на Харків, Куп’янськ, Маріуполь, Мелітополь та інші.

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що наразі з’ясовують ситуацію у Куп’янську, а Мелітополь захопили бойовики.

– Куп’янськ – ситуація з’ясовується. Попри запис з мером Куп’янська та численні запевнення росіян, що вони захопили місто, ми з’ясовуємо ситуацію. Не все там так просто. Бердянськ зайнятий противником, там не було наших військ. Місто взяли – це те угруповання, яке пішло з Мелітополя на Маріуполь.

У зоні Операції об’єднаних сил відбуваються численні бої. Ворог намагався захопити Волноваху, але його план з тріском провалився.

– Що стосується зони ООС – Волноваху спочатку зайняв противник, зосередивши зусилля на ударах. Але ЗСУ відбили атаку, там зараз перебувають наші війська. Маріуполь тримається, жодних проблем.

Арестович у відеозверненні розповів про ситуацію в інших регіонах України. Наші захисники успішно обороняють державу, не даючи ворогу жодного шансу.