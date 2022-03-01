Все выезды из Чернигова заминированы, а город готов к обороне. Об этом в социальной сети Facebook сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

— Все выезды из города заминированы. Заминированы – значит, что там мины, и можно на них взорваться. Чернигов готов к обороне, – заявил он.

Он обратился к местным жителям, чтобы те обратили на это внимание и не подвергали опасности себя и своих близких.

Накануне, 28 февраля, в жилой дом в центре Чернигова попала ракета. Огонь, охвативший два нижних этажа, ликвидировали спасатели.

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