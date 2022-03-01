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Факты / Украина / Общество

Российские оккупанты собираются уничтожить Софию Киевскую — Ткаченко

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Софія Київська

Россияне собираются уничтожить Софию Киевскую. Они стремятся уничтожить всю украинскую историю, пытаясь присвоить ее себе. Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.

— Продолжающаяся уже шестой день агрессия РФ против Украины уже повлекла ряд военных преступлений — обстрелы детских учреждений, больниц, жилых массивов, других гражданских объектов Чернигова, Харькова, Киева и многих других городов.

Среди них есть и достопримечательности культурного наследия.

Ткаченко отметил, что час назад Минобороны России заявило о намерении бомбить “объекты Службы безопасности Украины” в центре Киева.

— Эти преступные намерения несут угрозу и людям, и святыням Киева. В нескольких десятках метров от заявленной цели бомбардировки располагается Собор Святой Софии с мозаиками и фресками XI века. Этот уникальный архитектурный памятник включен в Список объектов Всемирного наследия.

Министр подчеркнул, что любой вред или разрушение собора, причиненные Россией, станут невосполнимой утратой для всего человечества.

Министерство уже направило письмо ЮНЕСКО, в котором призвало мировое общество вмешаться в ситуацию и помочь нарушить молчание ЮНЕСКО, чтобы спасти Собор Святой Софии от угрозы уничтожения.

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Источник: Александр Ткаченко

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