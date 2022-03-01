Россияне собираются уничтожить Софию Киевскую. Они стремятся уничтожить всю украинскую историю, пытаясь присвоить ее себе. Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.

— Продолжающаяся уже шестой день агрессия РФ против Украины уже повлекла ряд военных преступлений — обстрелы детских учреждений, больниц, жилых массивов, других гражданских объектов Чернигова, Харькова, Киева и многих других городов. Среди них есть и достопримечательности культурного наследия.

Ткаченко отметил, что час назад Минобороны России заявило о намерении бомбить “объекты Службы безопасности Украины” в центре Киева.

— Эти преступные намерения несут угрозу и людям, и святыням Киева. В нескольких десятках метров от заявленной цели бомбардировки располагается Собор Святой Софии с мозаиками и фресками XI века. Этот уникальный архитектурный памятник включен в Список объектов Всемирного наследия.

Министр подчеркнул, что любой вред или разрушение собора, причиненные Россией, станут невосполнимой утратой для всего человечества.

Министерство уже направило письмо ЮНЕСКО, в котором призвало мировое общество вмешаться в ситуацию и помочь нарушить молчание ЮНЕСКО, чтобы спасти Собор Святой Софии от угрозы уничтожения.

Источник: Александр Ткаченко