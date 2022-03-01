Росіяни збираються знищити Софію Київську. Вони прагнуть знищити всю українську історію, намагаючись привласнити її собі. Про це повідомив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

— Агресія РФ проти України, що триває вже шостий день, вже спричинила низку військових злочинів – обстріли дитячих закладів, лікарень, житлових масивів, інших цивільних об’єктів Чернігова, Харкова, Києва та багатьох інших міст. Серед них є і пам’ятки культурної спадщини.

Ткаченко зазначив, що годину тому Міноборони Росії заявило про намір бомбардувати “об’єкти Служби безпеки України” у центрі Києва.

— Ці злочинні наміри несуть загрозу і людям, і святиням Києва. За кілька десятків метрів від заявленої цілі бомбардування розташовується Собор Святої Софії з мозаїками та фресками XI століття. Ця унікальна архітектурна пам’ятка включена до Списку об’єктів Світової спадщини.

Міністр наголосив, що будь-яка шкода або руйнування собору, завдані Росією, стануть непоправною втратою для всього людства.

Міністерство вже направило листа до ЮНЕСКО, в якому закликало світову спільному втрутитися у ситуацію та допомогти порушити мовчання ЮНЕСКО, щоб врятувати Собор Святої Софії від загрози знищення.

Джерело: Олександр Ткаченко