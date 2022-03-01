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Факти / Україна / Суспільство

Російські окупанти збираються знищити Софію Київську – Ткаченко

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Софія Київська

Росіяни збираються знищити Софію Київську. Вони прагнуть знищити всю українську історію, намагаючись привласнити її собі. Про це повідомив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

— Агресія РФ проти України, що триває вже шостий день, вже спричинила низку військових злочинів – обстріли дитячих закладів, лікарень, житлових масивів, інших цивільних об’єктів Чернігова, Харкова, Києва та багатьох інших міст.

Серед них є і пам’ятки культурної спадщини.

Ткаченко зазначив, що годину тому Міноборони Росії заявило про намір бомбардувати “об’єкти Служби безпеки України” у центрі Києва.

— Ці злочинні наміри несуть загрозу і людям, і святиням Києва. За кілька десятків метрів від заявленої цілі бомбардування розташовується Собор Святої Софії з мозаїками та фресками XI століття. Ця унікальна архітектурна пам’ятка включена до Списку об’єктів Світової спадщини.

Міністр наголосив, що будь-яка шкода або руйнування собору, завдані Росією, стануть непоправною втратою для всього людства.

Міністерство вже направило листа до ЮНЕСКО, в якому закликало світову спільному втрутитися у ситуацію та допомогти порушити мовчання ЮНЕСКО, щоб врятувати Собор Святої Софії від загрози знищення.

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Джерело: Олександр Ткаченко

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