Світова спільнота об’єдналася та надає різноманітну допомогу Україні: одні країни – зброю та гуманітарну допомогу, інші – людей.

Про це під час брифінгу 2 березня 2022 року повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

– Ми мобілізували міжнародну антивоєнну коаліцію, яка вже налічує щонайменше 86 держав та 15 міжнародних організацій. 19 країн дають Україні зброю, кілька з них роблять це вперше у своїй історії, – каже Дмитро Кулеба.

За його словами, 10 країн надають макрофінансову допомогу, 22 – гуманітарну.

– З 16 країн світу в Україну вже їдуть добровольці, які готові пліч-о-пліч з українським народом боротися проти агресора, – додав він.

24 лютого Росія напала на Україну.

Дії агресора засудила світова спільнота. Проти Москви запровадили санкції, однак кремлівську військову машину поки що не вдається зупинити.