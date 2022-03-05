Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал о ситуации на данный момент в городе.

— Каждый день жители Мелитополя выходят на проукраинские митинги, сегодня будет еще один. С каждым днем ​​собирается все больше людей, отстаивающих свое право на жизнь в украинском Мелитополе. Они скандируют разные лозунги, поют гимн – этим они хотят задекларировать то, что их устраивает ситуация, которая была в Мелитополе до прихода российских войск. Они точно не хотят другую страну, другой режим, где по мирным митингующим будут стрелять.

Федоров рассказал, что во время митинга был инцидент, когда российский военный выстрелил в митингующего.

После этого городской голова обратился к жителям города, чтобы они не подходили к военным для сохранения собственной жизни.

— Город на грани гуманитарной катастрофы. В городе заканчиваются продукты и медикаменты, необходимые для раненых. Нам отказывают в гуманитарном коридоре. Мы должны безопасно закупить продукты питания, медикаменты и топливо, — заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Напомним, что Мелитополь оказался под ударом путинских войск в первый день войны, 24 февраля. Бои с агрессором шли не только на окраинах города, но и в самом Мелитополе.