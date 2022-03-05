Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів про ситуацію станом на зараз у місті.

— Кожного дня жителі Мелітополя виходять на проукраїнські мітинги, сьогодні буде ще один. З кожним днем збирається все більше людей, які відстоюють своє право на життя в українському Мелітополі. Вони скандують різні гасла, співають гімн – цим вони хочуть задекларувати те, що їх влаштовує ситуація, яка була у Мелітополі до приходу російських військ. Вони точно не хочуть іншу країну, інший режим, де по мирних мітингувальниках будуть стріляти.

Федоров розповів, що під час мітингу був інцидент, коли російський військовий вистрелив у мітингувальника.

Після цього міський голова звернувся до мешканців міста, щоб вони не підходили до військових задля збереження власного життя.

— Місто на межі гуманітарної катастрофи. У місті закінчуються продукти і медикаменти, які потрібні для поранених. Нам відмовляють у гуманітарному коридорі. Ми маємо безпечно закупити продукти харчування, медикаменти та паливо, – заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

Нагадаємо, що Мелітополь опинився під ударом путінських військ у перший день війни, 24 лютого. Бої з агресором точилися не лише на околицях міста, а й у самому Мелітополі.