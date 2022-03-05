ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина / Общество

Расскажи россиянину правду о войне в Украине — Anonymous создают программу

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Расскажи россиянину правду о войне в Украине — Anonymous создают программу

Anonymous создают программу, которая случайно генерирует номера мобильных телефонов граждан России. После этого можно звонить им и рассказывать правду об агрессивных действиях российских военных.

Подробнее изучить информацию можно на сайте 1920.in.

Благодаря этой программе можно бороться с кремлевской пропагандой и показывать гражданам России, что на самом деле проходит в Украине.

Если человек звонит из собственного номера, он будет закодирован.

Сейчас же путинская власть с помощью провластных СМИ и блокировки альтернативных каналов обманывает своих граждан и пытается убедить их в том, что в действиях армии якобы нет вреда.

С 24 февраля в Украине идет война. Россия напала на страну с разных направлений, в первый же день с воздуха она обстреляла ряд мирных городов, в том числе Киев, Харьков, Днепр, Одессу.

Читайте
Для желающих вступить в Международный оборонный легион Украины создали сайт

Они ведут огонь не только по военных объектам, но и по мирным гражданам. Из-за этого умирают обычные украинцы, страдают жилые районы городов.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка