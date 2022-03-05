Anonymous создают программу, которая случайно генерирует номера мобильных телефонов граждан России. После этого можно звонить им и рассказывать правду об агрессивных действиях российских военных.

Подробнее изучить информацию можно на сайте 1920.in.

Благодаря этой программе можно бороться с кремлевской пропагандой и показывать гражданам России, что на самом деле проходит в Украине.

Если человек звонит из собственного номера, он будет закодирован.

Сейчас же путинская власть с помощью провластных СМИ и блокировки альтернативных каналов обманывает своих граждан и пытается убедить их в том, что в действиях армии якобы нет вреда.

Anonymous create a program that randomly generates cell phone numbers of russian citizens and asks people to call and tell them the truth about the aggression. https://t.co/3w7ZRfvMRU If you do not want to use your REAL number — become #Anonymoushttps://t.co/ILLhQf4yUP pic.twitter.com/me9InPi8L6 — ❤️????????‍☠️PuckArks ????‍☠️????❤️ (@PucksReturn) March 5, 2022

С 24 февраля в Украине идет война. Россия напала на страну с разных направлений, в первый же день с воздуха она обстреляла ряд мирных городов, в том числе Киев, Харьков, Днепр, Одессу.

Читайте Для желающих вступить в Международный оборонный легион Украины создали сайт

Они ведут огонь не только по военных объектам, но и по мирным гражданам. Из-за этого умирают обычные украинцы, страдают жилые районы городов.