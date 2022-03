Anonymous создают программу, которая случайно генерирует номера мобильных телефонов граждан России. После этого можно звонить им и рассказывать правду об агрессивных действиях российских военных.

Подробнее изучить информацию можно на сайте 1920.in.

Благодаря этой программе можно бороться с кремлевской пропагандой и показывать гражданам России, что на самом деле проходит в Украине.

Если человек звонит из собственного номера, он будет закодирован.

Сейчас же путинская власть с помощью провластных СМИ и блокировки альтернативных каналов обманывает своих граждан и пытается убедить их в том, что в действиях армии якобы нет вреда.

Anonymous create a program that randomly generates cell phone numbers of russian citizens and asks people to call and tell them the truth about the aggression. https://t.co/3w7ZRfvMRU

If you do not want to use your REAL number — become #Anonymoushttps://t.co/ILLhQf4yUP pic.twitter.com/me9InPi8L6

