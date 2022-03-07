Українці зможуть на законних підставах перебувати у Польщі 18 місяців, повідомив прем’єр-міністр Республіки Польща Матеуш Моравецкі на прес-конференції за підсумками засідання уряду, присвяченого питанню українських біженців:

– До Польщі приїхало вже понад 1 млн біженців, більшість – жінки та діти, поки чоловіки захищають свою землю, – сказав прем’єр. – Прийнятий закон, який пропонує “свого роду заміну нормального життя для тих, хто прибув до Польщі”: українці зможуть на законних підставах провести у Польщі 18 місяців.

Громадяни України зможуть спокійно працювати у Польщі. Термін перебування може бути продовжений ще на 18 місяців, разом з тим громадяни України зможуть пробути в Польщі до 3 років.

Поляки, які приймають під дахом українських біженців, отримають фінпідтримку від держави – близько 40 злотих на день ($8,7), або близько 1200 злотих на місяць ($263).

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Українці не матимуть пріоритетного доступу до держпослуг (на загальних підставах).

Хто з українців має діючий біометичний паспорт – можна працювати, згідно з дозволами. Строк видачі дозволу становить 3-7 робочих днів. За наявності Карти Поляка дозвіл на роботу не потрібний.