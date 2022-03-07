Российские захватчики планировали снять очередной фейковый сюжет о предоставлении гуманитарной помощи персоналу в Чернобыльской зоне отчуждения.

В Госатомрегулировании сообщили, что захватчики ввезли гуманитарную помощь в зону ЧАЭС для создания “картинки для СМИ”.

Персонал ЧАЭС категорически отказался от такой “помощи”. Тогда российские захватчики решили переодеть своих военных в форму концерна NOVARKA и сняли сюжет.

Как отметили в пресс-службе НАЭК Энергоатома, персонал NOVARKA завершил свою работу в зоне отчуждения еще в сентябре 2020 года.

Однако те, кто будет смотреть этот “удивительный” сюжет от российских СМИ — не будет проверять достоверность информации и не прибегнуть к подробностям.

24 февраля, в день начала полномасштабной войны России против Украины, россияне при попытке наступления на Киев установили контроль над Чернобыльской зоной отчуждения, взяв в заложники персонал.

Из-за халатности они, вероятно, перешли на запрещенные участки или зацепили объекты со значительным радиационным загрязнением, в результате чего испытывают сильное излучение.

Источник: НАЭК Энергоатом