Російські війська захопили міську телевежу та вежі радіозв’язку у Мелітополі Запорізької області. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

– Міська телевежа і вежі радіозв’язку перебувають під контролем окупантів, відповідно, не під контролем нашої держави. І все те, що сьогодні мовиться як по радіо, так і по телебаченню, я ставив би під сумнів. Прошу вас звернути на це увагу, – заявив він.

Також Іван Федоров додав, що в результаті військових дій у місті зруйновано понад 90 будинків.

– У місті Мелітополь та районі зруйновано понад 90 будинків у результаті боїв, перестрілок. Велика кількість сімей залишилася без житла, і на сьогодні ми їх забезпечуємо як будівельними матеріалами, так і засобами першої потреби. І вже понад 20 сімей отримали все необхідне для того, щоб знову можна було перебувати у своїх будинках, – сказав мер.

Нагадаємо, Мелітополь опинився під ударом путінських військ у перший день війни, 24 лютого. Бої з агресором точилися не лише на околицях, а й у самому місті.

Щодня люди виходять на проукраїнські мітинги, на яких відстоюють своє право на життя в українському Мелітополі.