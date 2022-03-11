Уже более двух недель в Украине идет война. 24 февраля Россия напала на Украину. Мирные жители вынуждены бояться обстрелов, прятаться в бомбоубежищах и даже покидать родные дома.

В наше нелегкое время каждый должен знать, что необходимо взять с собой при эвакуации. Сейчас у каждого украинца есть тревожный чемоданчик.

Что должно быть в тревожном чемоданчике:

Копии важных документов в непромокаемой упаковке. Заранее сделайте копии паспортов, автомобильных прав, документов, доказывающих ваши права на недвижимость, машину и т. д. Документы уложить нужно так, чтобы их легко можно было достать. Желательно положить с документами фотографии родных и близких. Кредитные карты и наличные деньги. У вас всегда должен быть запас денег. Дубликаты ключей от дома и автомобиля. Карта местности и доведенный до ведома всех членов семьи способ экстренной связи и место встречи. Устройства связи и доступа к информации. Можно взять недорогой мобильный телефон с зарядным устройством. Фонарик, а лучше несколько, с запасными батарейками и лампочками к нему. Компас и часы, желательно водонепроницаемые. Мультитул – многофункциональный инструмент. Обычно он выглядит как складные пассатижи, в ручках которых спрятаны дополнительные инструменты (нож, шило, пила, отвертка, ножницы и многое другое). Нож и топорик. Сигнальные средства (свисток, фальшфейер). Пакеты для мусора емкостью 120 л (примерно пять штук). Они могут заменить тент, если разрезать. Рулон широкого скотча. Упаковка презервативов (12 штук без коробки, без смазки и ароматизаторов). Пригодиться может во многих ситуациях. Шнур синтетический диаметром 4-5 мм и длиной 20 м. Блокнот и карандаш. Нитки и иголки. Аптечка. Количество лекарств следует рассчитать на оказание помощи не только себе, но и окружающим: бинты, лейкопластырь, йод, вата, активированный уголь, жаропонижающие, препараты против аллергии, диареи и кишечной инфекции, глазные капли, антибиотики в порошке. Принимаемые вами на постоянной основе лекарства на неделю с указанием дозировки и способа применения. Имена и телефоны ваших докторов. Следите за сроком годности лекарств (при упаковке забейте в календарь дату ревизии препаратов). Одежда. Два комплекта нижнего белья. Две пары хлопчатобумажных носков. Запасные штаны, рубашка или кофта, плащ-дождевик, вязаная шапочка, рукавицы, шарф. Надежная и удобная обувь. Мини-палатка, спальник. Гигиенические средства: зубная щетка и паста, небольшой кусок мыла, полотенце (можно прессованные), туалетная бумага, несколько упаковок сухих платков, несколько обычных носовых платков, влажные салфетки. Женщинам – средства личной гигиены. Можно взять бритву и маникюрный набор. Принадлежности для детей. Посуда: казанок, фляга, ложка, кружка (лучше металлическая 0,5 л), раскладной стаканчик. Спички, зажигалка. Запас еды на несколько дней. Все, что можно есть без приготовления и что занимает мало места, долго хранится. Питьевая вода на 1-2 дня, которую нужно периодически обновлять. Высококалорийные сладости, например шоколадные батончики и горсть леденцов. Из продуктов: две банки хорошей тушенки, галеты, суповые пакеты, мясные или рыбные консервы, любые крупы, макароны, сухие овощные полуфабрикаты. Водка или медицинский спирт. Семейные ценности и реликвии, но только после самого необходимого.

Многие и сейчас продолжают выезжать из горячих точек. Сделать это можно с помощью автомобиля. К тому же, в машину вы можете взять больше вещей, чем, например, в поезд. Центр противодействия дезинформации составил список, что необходимо взять.

Что взять с собой в автомобиль при эвакуации:

Одеяло, спальник (на каждого) или каремат. Аптечка. Воду из расчета 1-3 литра на человека. Зарядки для телефонов, включая повербанки и питание от розеток автомобиля. Домкрат, набор ключей, огнетушитель, крокодилы для зарядки аккумулятора, перчатки, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет. Горючее в металлической канистре. Запасное колесо. Туристическую лопату. Запас антифриза, смазки для двигателя, тормозной жидкости. Буксировочный трос. Автомобильный компрессор.

Ко всему этому у вас также должен быть тревожный чемоданчик, в котором продукты, запасная теплая одежда, документы и многое другое.

Помните, что в военное время в автомобиле не должно быть оружия (если вы не военный или нет регистрации), боевого ножа, любого военного атрибута.

Многие продолжают эвакуироваться на поезде, поскольку таким образом можно быстрее добраться до нужной точки. К тому же, не у всех есть машина.

Однако в поезд стоит брать минимум вещей, поскольку желающих эвакуироваться много, а чемоданы занимают много места. Берите с собой минимум вещей.

Что взять с собой в поезд при эвакуации:

Перекус. Воду. Аптечку. Деньги, карты, документы. Небольшой рюкзак с необходимыми вещами.

Если у вас есть домашние животные, то не стоит оставлять их взаперти. Мы в ответе за тех, кого приручили! Вы можете найти людей, которые смогут за ними присмотреть в момент вашего отсутствия, однако лучше — взять их с собой.

Ранее мы писали, что взять с собой в бомбоубежище.