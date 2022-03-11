Уже понад два тижні в Україні триває війна. 24 лютого Росія напала на Україну. Мирні жителі змушені боятися обстрілів, ховатися у бомбосховищах та навіть залишати рідні будинки.
У наш нелегкий час кожен повинен знати, що потрібно взяти з собою під час евакуації. Наразі в кожного українця є тривожна валізка.
Що має бути в тривожній валізці:
- Копії важливих документів в упаковці, що не промокається. Заздалегідь зробіть копії паспортів, автомобільних прав, документів, що доводять ваші права на нерухомість, машину тощо. Документи потрібно укласти так, щоб їх легко можна було дістати. Бажано покласти з документами фотографії рідних і близьких
- Кредитні картки та готівка. У вас завжди має бути запас грошей.
- Дублікати ключів від будинку та автомобіля.
- Карта місцевості та доведений до відома всіх членів сім’ї спосіб екстреного зв’язку та місце зустрічі.
- Пристрої зв’язку та доступу до інформації. Можна взяти недорогий мобільний телефон із зарядним пристроєм.
- Ліхтарик, а краще кілька, із запасними батарейками та лампочками до нього. Компас і годинник, бажано водонепроникний.
- Мультитул – багатофункціональний інструмент. Зазвичай він виглядає як складні пасатижі, в ручках яких заховані додаткові інструменти (ніж, шило, пила, викрутка, ножиці тощо).
- Ніж і топірець.
- Сигнальні засоби (свисток, фальшфеєр).
- Пакети для сміття ємністю 120 л (приблизно 5 штук). Вони можуть замінити намет, якщо розрізати.
- Рулон широкого скотчу.
- Упаковка презервативів (12 штук без коробки, без мастила та ароматизаторів). Можуть знадобитися в багатьох ситуаціях.
- Шнур синтетичний діаметром 4-5 мм та довжиною 20 м.
- Блокнот та олівець.
- Нитки та голки.
- Аптечка. Кількість ліків слід розрахувати на надання допомоги не тільки собі, а й оточуючим: бинти, лейкопластир, йод, вата, активоване вугілля, жарознижувальні препарати проти алергії, діареї та кишкової інфекції, очні краплі, антибіотики в порошку.
- Ліки, які ви постійно приймаєте на тиждень із зазначенням дозування та способу застосування. Імена та телефони ваших лікарів. Слідкуйте за терміном придатності ліків.
- Одяг. Два комплекти спідньої білизни. Дві пари бавовняних шкарпеток. Запасні штани, сорочка чи кофта, плащ-дощовик, в’язана шапочка, рукавиці, шарф. Надійне та зручне взуття.
- Міні-намет, спальник.
- Гігієнічні засоби: зубна щітка та паста, невеликий шматок мила, рушник (можна пресовані), туалетний папір, кілька упаковок сухих хусток, кілька звичайних хусток, вологі серветки. Жінкам – засоби особистої гігієни. Можна взяти бритву та манікюрний набір.
- Аксесуари для дітей.
- Посуд: казанок, фляга, ложка, кухоль (краще металевий 0,5 л), розкладний стаканчик.
- Сірники, запальничка.
- Запас їжі на кілька днів. Все, що можна їсти без приготування і займає мало місця, довго зберігається. Питна вода на 1-2 дні, яку потрібно періодично оновлювати. Висококалорійні солодощі, наприклад – шоколадні батончики та жменя льодяників.
- З продуктів: дві банки тушонки, галети, супові пакети, м’ясні чи рибні консерви, будь-які крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати.
- Горілка чи медичний спирт.
- Сімейні цінності та реліквії, але тільки після найнеобхіднішого.
Багато хто і зараз продовжує виїжджати з гарячих точок. Зробити це можна за допомогою автомобіля. До того ж у машину ви можете взяти більше речей, ніж, наприклад, у поїзд. Центр протидії дезінформації склав перелік, що потрібно взяти.
Що взяти з собою в автомобіль під час евакуації:
- Ковдра, спальник (на кожного) чи каремат.
- Аптечка.
- Воду з розрахунку 1-3 літри на особу.
- Зарядки для телефонів, включаючи повербанки та живлення від розеток автомобіля.
- Домкрат, набір ключів, вогнегасник, крокодили для заряджання акумулятора, рукавички, знак аварійної зупинки, жилет.
- Пальне в металевій каністрі.
- Запасне колесо.
- Туристична лопата.
- Запас антифризу, мастила для двигуна, гальмівної рідини.
- Буксирувальний трос.
- Автомобільний компресор.
До всього цього у вас також має бути тривожна валізка, в якій продукти, запасний теплий одяг, документи тощо.
Пам’ятайте, що у воєнний час в автомобілі не має бути зброї (якщо ви не військовий чи без реєстрації), бойового ножа, будь-якого військового атрибуту.
Багато людей продовжує евакуюватися потягом, оскільки таким чином можна швидше дістатися потрібної точки. До того ж, не в усіх є авто.
Однак у потяг варто брати мінімум речей, оскільки охочих евакуюватись багато, а валізи займають багато місця. Беріть із собою мінімум речей.
Що взяти з собою в потяг під час евакуації:
- Перекус.
- Воду.
- Аптечку.
- Гроші, карти, документи.
- Невеликий рюкзак із необхідними речами.
Якщо у вас є домашні тварини, то не варто залишати їх замкненими. Ми у відповіді за тих, кого приручили! Ви можете знайти людей, які зможуть за ними доглянути в момент вашої відсутності, проте краще взяти їх із собою.
Раніше ми писали, що взяти з собою в бомбосховище.