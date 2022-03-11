Уже понад два тижні в Україні триває війна. 24 лютого Росія напала на Україну. Мирні жителі змушені боятися обстрілів, ховатися у бомбосховищах та навіть залишати рідні будинки.

У наш нелегкий час кожен повинен знати, що потрібно взяти з собою під час евакуації. Наразі в кожного українця є тривожна валізка.

Що має бути в тривожній валізці:

Копії важливих документів в упаковці, що не промокається. Заздалегідь зробіть копії паспортів, автомобільних прав, документів, що доводять ваші права на нерухомість, машину тощо. Документи потрібно укласти так, щоб їх легко можна було дістати. Бажано покласти з документами фотографії рідних і близьких Кредитні картки та готівка. У вас завжди має бути запас грошей. Дублікати ключів від будинку та автомобіля. Карта місцевості та доведений до відома всіх членів сім’ї спосіб екстреного зв’язку та місце зустрічі. Пристрої зв’язку та доступу до інформації. Можна взяти недорогий мобільний телефон із зарядним пристроєм. Ліхтарик, а краще кілька, із запасними батарейками та лампочками до нього. Компас і годинник, бажано водонепроникний. Мультитул – багатофункціональний інструмент. Зазвичай він виглядає як складні пасатижі, в ручках яких заховані додаткові інструменти (ніж, шило, пила, викрутка, ножиці тощо). Ніж і топірець. Сигнальні засоби (свисток, фальшфеєр). Пакети для сміття ємністю 120 л (приблизно 5 штук). Вони можуть замінити намет, якщо розрізати. Рулон широкого скотчу. Упаковка презервативів (12 штук без коробки, без мастила та ароматизаторів). Можуть знадобитися в багатьох ситуаціях. Шнур синтетичний діаметром 4-5 мм та довжиною 20 м. Блокнот та олівець. Нитки та голки. Аптечка. Кількість ліків слід розрахувати на надання допомоги не тільки собі, а й оточуючим: бинти, лейкопластир, йод, вата, активоване вугілля, жарознижувальні препарати проти алергії, діареї та кишкової інфекції, очні краплі, антибіотики в порошку. Ліки, які ви постійно приймаєте на тиждень із зазначенням дозування та способу застосування. Імена та телефони ваших лікарів. Слідкуйте за терміном придатності ліків. Одяг. Два комплекти спідньої білизни. Дві пари бавовняних шкарпеток. Запасні штани, сорочка чи кофта, плащ-дощовик, в’язана шапочка, рукавиці, шарф. Надійне та зручне взуття. Міні-намет, спальник. Гігієнічні засоби: зубна щітка та паста, невеликий шматок мила, рушник (можна пресовані), туалетний папір, кілька упаковок сухих хусток, кілька звичайних хусток, вологі серветки. Жінкам – засоби особистої гігієни. Можна взяти бритву та манікюрний набір. Аксесуари для дітей. Посуд: казанок, фляга, ложка, кухоль (краще металевий 0,5 л), розкладний стаканчик. Сірники, запальничка. Запас їжі на кілька днів. Все, що можна їсти без приготування і займає мало місця, довго зберігається. Питна вода на 1-2 дні, яку потрібно періодично оновлювати. Висококалорійні солодощі, наприклад – шоколадні батончики та жменя льодяників. З продуктів: дві банки тушонки, галети, супові пакети, м’ясні чи рибні консерви, будь-які крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати. Горілка чи медичний спирт. Сімейні цінності та реліквії, але тільки після найнеобхіднішого.

Багато хто і зараз продовжує виїжджати з гарячих точок. Зробити це можна за допомогою автомобіля. До того ж у машину ви можете взяти більше речей, ніж, наприклад, у поїзд. Центр протидії дезінформації склав перелік, що потрібно взяти.

Що взяти з собою в автомобіль під час евакуації:

Ковдра, спальник (на кожного) чи каремат. Аптечка. Воду з розрахунку 1-3 літри на особу. Зарядки для телефонів, включаючи повербанки та живлення від розеток автомобіля. Домкрат, набір ключів, вогнегасник, крокодили для заряджання акумулятора, рукавички, знак аварійної зупинки, жилет. Пальне в металевій каністрі. Запасне колесо. Туристична лопата. Запас антифризу, мастила для двигуна, гальмівної рідини. Буксирувальний трос. Автомобільний компресор.

До всього цього у вас також має бути тривожна валізка, в якій продукти, запасний теплий одяг, документи тощо.

Пам’ятайте, що у воєнний час в автомобілі не має бути зброї (якщо ви не військовий чи без реєстрації), бойового ножа, будь-якого військового атрибуту.

Багато людей продовжує евакуюватися потягом, оскільки таким чином можна швидше дістатися потрібної точки. До того ж, не в усіх є авто.

Однак у потяг варто брати мінімум речей, оскільки охочих евакуюватись багато, а валізи займають багато місця. Беріть із собою мінімум речей.

Що взяти з собою в потяг під час евакуації:

Перекус. Воду. Аптечку. Гроші, карти, документи. Невеликий рюкзак із необхідними речами.

Якщо у вас є домашні тварини, то не варто залишати їх замкненими. Ми у відповіді за тих, кого приручили! Ви можете знайти людей, які зможуть за ними доглянути в момент вашої відсутності, проте краще взяти їх із собою.

Раніше ми писали, що взяти з собою в бомбосховище.