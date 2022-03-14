Полонений російський солдат строкової служби 15-го мотострілецького полку Таманської дивізії Микола Польщиков зізнався, що 23 лютого російські підрозділи почали маркувати військову техніку, щоб під час боїв можна було розпізнати своїх.
За свідченнями солдата, лише тоді він дізнався, що поїде воювати. Про це він розповів під час брифінгу полонених російських строковиків.
— Я не вірив в це. Я обговорював це зі своїми товаришами, і ми всі зійшлися на одній думці – строковики ж не воюють, нам завжди говорили про це. І тому ми не повірили у це все, – сказав він.
За його словами, через чотири дні їх обманом завезли в Україну, і вони розбили табір під містом Ромни. Коли загарбники поїхали зустрічати колону з пальним, їх обстріляли ЗСУ. За колоною з пальним рухалася і колона ворожих танків – але до пункту призначення з 62 доїхали тільки 16.
— Я побачив багато вбитих наших людей та багато поранених. Я бачив реальні трупи. З 62 наших танків прибуло лише 16. Це великі втрати, ми серйозно програємо. Нас було більше 150 строковиків тільки в моєму батальйоні. 7 березня я потрапив у полон.
Він заявив, що попри те, що в полоні з ним поводяться добре, він заздрить людям, котрі змогли відкупитися та дати гроші командуванню РФ. Польщиков також звернувся до громадян своєї країни.
— Хочу окремо звернутися до громадян своєї країни: не відправляйте своїх синів сюди, тут трапляються страшні речі, тут даремно гинуть наші товариші, ваші діти, сини. Намагайтеся забирати нас звідси, я не бачу тут сенсу війни. Тут ЗС України намагаються захистити свою країну, ми увірвалися до їхнього будинку, як фашисти. Нас просто кинули як м’ясо, – визнав він.