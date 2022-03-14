Полонений російський солдат строкової служби 15-го мотострілецького полку Таманської дивізії Микола Польщиков зізнався, що 23 лютого російські підрозділи почали маркувати військову техніку, щоб під час боїв можна було розпізнати своїх.

За свідченнями солдата, лише тоді він дізнався, що поїде воювати. Про це він розповів під час брифінгу полонених російських строковиків.

— Я не вірив в це. Я обговорював це зі своїми товаришами, і ми всі зійшлися на одній думці – строковики ж не воюють, нам завжди говорили про це. І тому ми не повірили у це все, – сказав він.

За його словами, через чотири дні їх обманом завезли в Україну, і вони розбили табір під містом Ромни. Коли загарбники поїхали зустрічати колону з пальним, їх обстріляли ЗСУ. За колоною з пальним рухалася і колона ворожих танків – але до пункту призначення з 62 доїхали тільки 16.

— Я побачив багато вбитих наших людей та багато поранених. Я бачив реальні трупи. З 62 наших танків прибуло лише 16. Це великі втрати, ми серйозно програємо. Нас було більше 150 строковиків тільки в моєму батальйоні. 7 березня я потрапив у полон.

Він заявив, що попри те, що в полоні з ним поводяться добре, він заздрить людям, котрі змогли відкупитися та дати гроші командуванню РФ. Польщиков також звернувся до громадян своєї країни.