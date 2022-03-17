Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про тактику Російської Федерації у війні проти України.

Він вважає, що військова тактика росіян все більше зазнає невдач, а загарбники деморалізовані.

Водночас він зазначає, що ворог продовжує знищувати цивільну інфраструктуру та вбивати українців.

— Тактика РФ. В’язкі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні котли для мирних громадян. Прицільні удари по об’єктах для укриття цивільних. Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Активні спроби дестабілізувати громадську думку в нас, спровокувати внутрішні конфлікти, – зазначив Подоляк.

Тактика РФ. В’язкі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні казани для мирних громадян. Прицільні удари по об’єктах для укриття цивільних. Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Активні спроби дестабілізувати громадську думку в нас, спровокувати внутрішні конфлікти. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 17, 2022

Щодо переговорів сторін Подоляк зазначає, що Росія все ще хоче залишитися ініціативною стороною у переговорному процесі з Україною. Звідси і виникають слова про шведську чи австрійську моделі нейтралітету.

Але, за словами радника голови Офісу президента, після повномасштабного вторгнення РФ модель може бути лише українською і лише з юридично вивіреними гарантіями безпеки.