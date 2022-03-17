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Факти / Україна / Суспільство

Позиційні бої та котли для мирних громадян: Подоляк про тактику РФ

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про тактику Російської Федерації у війні проти України.

Він вважає, що військова тактика росіян все більше зазнає невдач, а загарбники деморалізовані.

Водночас він зазначає, що ворог продовжує знищувати цивільну інфраструктуру та вбивати українців.

— Тактика РФ. В’язкі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні котли для мирних громадян. Прицільні удари по об’єктах для укриття цивільних.

Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Активні спроби дестабілізувати громадську думку в нас, спровокувати внутрішні конфлікти, – зазначив Подоляк.

Щодо переговорів сторін Подоляк зазначає, що Росія все ще хоче залишитися ініціативною стороною у переговорному процесі з Україною. Звідси і виникають слова про шведську чи австрійську моделі нейтралітету.

Але, за словами радника голови Офісу президента, після повномасштабного вторгнення РФ модель може бути лише українською і лише з юридично вивіреними гарантіями безпеки.

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Фото: Офіс президента

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