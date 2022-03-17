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Факты / Украина / Общество

Российские войска организовали геноцид украинцев: мэр Мариуполя о ситуации в городе

Юля Захарченко редактор ленты
Маріуполь

Российско-оккупационные войска устроили в Мариуполе геноцид украинских граждан, убежден мэр города Вадим Бойченко. По его мнению, Мариуполь сможет подняться из руин, несмотря на потери.

– Пять дней обещаний, надежд, мечтаний о спасении тысяч жизней мариупольцев. Мы встретили дуло автомата и пулемета. Но нас это не пугало. Мы хотели, чтобы спаслись наши близкие. Мы жили этой надеждой, но нас просто обманывали, – подчеркнул он.

Последние пять дней местные власти делали все, чтобы колонна транспорта с гуманитарным грузом и автобусами въехала в Мариуполь. Однако российские войска открыли огонь по маршруту гумкоридора, поэтому жители города на частном транспорте под выстрелами и налетами авиации выехали из Мариуполя.

За два дня 6,5 тыс. частных авто выехало из Мариуполя. Людей, которые смогли доехать до Бердянска, но по разным причинам им не удалось отправиться дальше, забрали автобусами. Часть мирных жителей доставили в Запорожье, где им оказали первую помощь.

Мэр города пообещал, что власти будут делать все для того, чтобы вывезти как можно больше местных жителей из Мариуполя в более безопасное место.

Захватчики уничтожили Драматический театр в Мариуполе, в котором от опасности скрывались более тысячи человек, среди них были дети и женщины.

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Фото: Нацполиция

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