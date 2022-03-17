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Факты / Украина / Общество

Как установить и продолжить инвалидность во время войны

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Пенсія по інвалідності

Из-за войны в Украине граждане могут получать различные травмы и нуждаться в установлении инвалидности.

Как это сделать в этих условиях?

Сейчас медико-социальная экспертная комиссия может принимать решение об установлении инвалидности заочно, если человек не может прибыть на осмотр.

В то же время она будет делать это на основании направления врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), говорится в постановлении Кабмина №225 от 8 марта 2022 года.

Что касается продолжения инвалидности, то при невозможности направления лиц с временной нетрудоспособностью на медико-социальную экспертизу, решение принимается без него врачом или врачебно-консультативной комиссией.

В то же время после прекращения действия военного состояния направление на медико-социальную экспертизу осуществляется не позднее месяца.

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С 24 февраля в Украине идет война. Россия коварно напала на страну по разным направлениям, обстреливает мирные населенные пункты и убивает обычных граждан. Это значительно изменило жизнь украинцев, заставило их привыкать к новым непростым реалиям.

Источник: Пенсионный курьер

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Фото: Dreamstime

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