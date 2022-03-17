Як встановити та продовжити інвалідність під час війни

Через війну в Україні громадяни можуть отримувати різноманітні травмування та потребувати встановлення інвалідності.
Як це зробити у таких умовах?
Наразі медико-соціальна експертна комісія може ухвалювати рішення щодо встановлення інвалідності заочно, якщо людина не може прибути на огляд.
Водночас робитиме вона це на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), йдеться у постанові Кабміну №225 від 8 березня 2022 року.
Щодо продовження інвалідності, то за умови неможливості направлення осіб з тимчасовою непрацездатністю на медико-соціальну експертизу, рішення ухвалюється без нього лікарем або лікарсько-консультативною комісією.
Водночас після припинення дії воєнного стану направлення на медико-соціальну експертизу здійснюється не пізніше ніж через місяць.
З 24 лютого в Україні триває війна. Росія підступно напала на країну з різних напрямків, обстрілює мирні населені пункти та вбиває звичайних громадян. Це значною мірою змінило життя українців, змусило їх звикати до нових непростих реалій.
Джерело: Пенсійний кур’єр