07:11 -

Утренняя сводка Генштаба ВСУ

ВСУ продолжают наносить сокрушительный удар по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей.

В течение суток украинские военные уничтожили командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил РФ, потери врага уточняются.

Кроме того, благодаря мастерству зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня. Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели летчиков уточняется.

Наземная операция врага терпит неудачу, поэтому он продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.

Российские оккупанты продолжают коварно действовать и в информационном пространстве – осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны.

Противник также продолжает активно распространять дезинформацию о ходе ведения, так называемой “специальной операции” среди собственного населения.

Оккупационные войска несут потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины.