В войне против Украины Россия потратила гораздо большее оружия, чем Кремль планировал сначала. Это произошло из-за ожесточенного отпора украинцев и неспособности российской армии контролировать воздушное пространство Украины.

Россия вероятно потратила больше авиационного вооружения, чем планировала, поэтому начала использовать более старое и менее точное оружие.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 16 March 2022

