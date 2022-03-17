Бомбардировка театра в Мариуполе и удар по жилым домам в Киеве: что происходит на 22-е сутки войны в Украине
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам. Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом. Количество уничтоженных и раненых российских военных превысило 13 тыс. Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Россияне устроили в Рубежном Луганской области ад, говорит глава ОВА Сергей Гайдай. Террористы обстреливали город всю ночь, в результате чего повреждено минимум 27 домов.
Еще не менее пяти возгораний произошло в Попасной, одно – в Северодонецке. Информация о пострадавших и погибших уточняется.
— Десятки сломанных судеб за одну ночь. У горожан и селян гибнут родные, горят дома. Впрочем, российская армия продолжает целенаправленно обстреливать мирных жителей, которым даже не дают возможность выехать безопасно. На днях мы видели, как был открыт огонь по автобусам с беженцами в Рубежном, вчера – в направлении Мариуполя. Едва удалось вывезти женщин и детей из Попасной. Россияне оставляют возможности оставаться дома, потому что людям уже нет, где жить, но не дают людям обезопасить себя. Но мы ежедневно стараемся эвакуировать как можно большее количество жителей области. Вооруженные силы Украины, в свою очередь, делают все возможное, чтобы удержать оборону, — подчеркнул Гайдай.
Террористы обстреляли город Мерефа в Харьковской области. Вражеские ракеты попали в одно из учебных заведений.
В результате обстрела произошли частичные разрушения двухэтажного здания и пожар. Площадь возгорания составила около 400 кв. В настоящее время идет ликвидация пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото: ГСЧС
Драмтеатр Маріуполя. Міста, яке злісно знищувалось росіянами. В театрі тисячі мирних людей. Написи «діти». І «спецоперація» РФ зі скидання туди надпотужної авіабомби. Може тепер обговоримо «переваги» російської культури і страх перед Третьою Світовою в берлінському кафе? pic.twitter.com/SUYmD11wCn
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022
ВСУ продолжают наносить сокрушительный удар по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей.
В течение суток украинские военные уничтожили командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил РФ, потери врага уточняются.
Кроме того, благодаря мастерству зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня. Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели летчиков уточняется.
Наземная операция врага терпит неудачу, поэтому он продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.
Российские оккупанты продолжают коварно действовать и в информационном пространстве – осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны.
Противник также продолжает активно распространять дезинформацию о ходе ведения, так называемой “специальной операции” среди собственного населения.
Оккупационные войска несут потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины.
В Киеве в ночь на 17 марта в результате вражеских обстрелов снова пострадал жилой дом.
В Дарницком районе столицы из-за падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание в квартире на 16-м этаже.
Спасатели уже ликвидировали пожар и продолжают разбирать завалы. По предварительной информации, один человек погиб, трое пострадали.
Фото: ГСЧС
Twitter удалил или обозначил как недостоверные более 50 тысяч сообщений о войне России против Украины.
Три судна под панамским флагом были поражены ракетами РФ в Черном море. Одно из них затонуло. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на морское управление Панамы.
В издании сообщили, что данных о простаживших нет и зацитировали администратора Панамского морского управления Нориэля Арауза:
— Мы знаем, что у нас было три корабля, которые были атакованы российскими ракетами, но весь экипаж цел, у нас есть материальный ущерб.
В войне против Украины Россия потратила гораздо большее оружия, чем Кремль планировал сначала. Это произошло из-за ожесточенного отпора украинцев и неспособности российской армии контролировать воздушное пространство Украины.
Россия вероятно потратила больше авиационного вооружения, чем планировала, поэтому начала использовать более старое и менее точное оружие.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 16 March 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/UPQE4x2Bzi
�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/sToWIqF20K
— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) March 16, 2022
Компания Meta удалила фейковое видео президента Зеленского о капитуляции со своих платформ Facebook и Instagram. Об этом сообщил руководитель политики безопасности Meta Натаниэль Глейчер. По его словам, дипфейк появился на скомпрометированном веб-сайте, а затем начал показываться и в других уголках Интернета.
Мы быстро просмотрели и удалили это видео из-за нарушения нашей политики относительно обманчивой манипуляционной информации, а также сообщили нашим коллегам на других платформах, – написал он.
Канада запретила белорусским самолетам заходить в воздушное пространство страны из-за поддержки неспровоцированной агрессии России в Украине. Об этом сообщил министр транспорта Канады Омар Альгабра.
— Всем воздушным судам, которые прямо или косвенно находятся в собственности, зарегистрированные, зафрахтованные, арендованные, эксплуатируемые или контролируемые гражданином Российской Федерации или Беларуси, запрещается входить в воздушное пространство Канады, выходить из него или пролетать над ним, — говорится в сообщении.