130 людей врятували, ще 1,3 тис. жителів під завалами: Денісова про зруйнований театр у Маріуполі

Зі зруйнованого російсько-окупаційними військами Драматичного театру в Маріуполі вдалося вивезти вже 130 людей. Під завалами ще перебувають 1,3 тис. мирних жителів.

Про це повідомила в ефірі українського телеканалу уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Два дні тому, 16 березня, російські війська цілеспрямовано знищили Драматичний театр у Маріуполі, де від небезпеки ховалися понад тисяча дорослих людей та дітей.

Мирні жителі залишилися під завалами, рятувальники досі намагаються витягти людей з підвалу.

Також Денісова розповіла про сьогоднішні гуманітарні коридори для евакуації людей з найбільш небезпечних районів України та доставлення необхідного вантажу (води, їжі та медикаментів).

Евакуаційні автобуси та особистий транспорт прямують з міст Маріуполь, Тростянець, Суми, Лебедин, Конотоп, селищ Велика Писарівка та Краснопілля.

Гуманітарний вантаж доставлять для міста Балаклія та Ізюм у Харківській області. Транспорт з їжею та медикаментами прямуватиме з Харкова та Слов’янська.