О поддержке Запада, новых пленных и военных наемников – новое обращение Зеленского

Российские военные активно привлекают наемников из других стран и пытаются обманом загнать на военную службу как можно больше молодежи, однако это все равно не поможет российской армий в войне против Украины.

Об этом в видео-обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский обратился ко всем кто попытается присоединиться к оккупантам и заявил, что это будет худшее решение в их жизни.

— Лучше долгая жизнь, чем те деньги, которые вам предлагают за короткую, — сказал Зеленский.

Украинская армия продолжает удерживать все ключевые направления на которые давит враг и отвечать на каждую вражескую атаку.

Зеленский рассказал, что в плен взяты новые российские военные, среди которых есть те, что отказываются возвращаться в Россию.

В свою очередь страна-агрессор даже не пытается отыскать информацию о своих пленных.

— В плену есть много тех, о ком в России даже не вспоминают, не пытаются даже забирать. Домой некоторых пленных пришли похоронные письма, хотя они у нас в плену и живы, — сказал Зеленский.

Зеленский обратился к россиянам и призвал их распространять эту информацию в России.

— Каждая мама должна проверить, где ее сын. Особенно те, кто не могут связаться со своими детьми, кому сказали, что их дети погибли и не вернули тела. В интернете есть номера по которым вы можете обратиться и узнать, что на самом деле с вашими детьми, — призвал президент Украины.

Владимир Зеленский также отметил, что Украина не планировала брать тысячи пленных и нам не нужны 13 тыс. убитых российских солдат.

— Мы не хотели этой войны, мы хотим только мира. И хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти, — подчеркнул Зеленский.

Сегодня Владимир Зеленский выступил перед парламентом Германии. По словам президента Украины, Германия изменила свои взгляды на Россию и сотрудничество со страной-агрессором.

Говорил Зеленский и с Президентом Франции Макроном об усилении защиты Украины и координации совместных шагов к миру.

— Также я благодарен Президенту США Байдену за новую и действенную поддержку для нашего государства. Поймите: я не могу раскрыть вам всех деталей и этого пакета поддержки, и других. Потому что это — наша тактика. Наша оборона, — сказал Зеленский.

Когда противник не знает, чего ждать от нас. Как они не знали, что их будет ожидать после 24 февраля. Не знали, что есть у нас для защиты и как мы готовились встречать удар, — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, оккупанты думали, что идут в Украину, которую видели когда-то раньше, в 14-15-м годах. Которую они коррумпировали постоянно и которой не боялись. Но сейчас мы – другие.

И это позволяет нам защищаться против полномасштабного удара уже 22 дня.