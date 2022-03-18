Про підтримку Заходу, нових полонених та військових найманців – нове звернення Зеленського

Російські військові активно залучають найманців з інших країн та намагають обманом загнати на військову службу якнайбільше молоді, проте це все одно не допоможе російській армій у війні проти України.

Про це у відео-звернення заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський звернувся до усіх хто спробує приєднатися до окупантів та заявив, що це буде найгірше рішення у їх життя.

– Краще довге життя, ніж ті гроші, які вам пропонують за коротке, – сказав Зеленський.

Українська армія продовжує утримувати усі ключові напрямки на які тисне ворог і відповідати на кожну ворожу атаку.

Зеленський розповів, що у полон взяті нові російські військові, серед яких є ті, що відмовляються повертатися в Росію.

У свою чергу країна-агресор навіть не намагається відшукати інформацію про своїх полонених.

– У полоні є багато тих, про кого у Росії навіть не згадують, не намагаються навіть забирати. Додому деяких полонених прийшли похоронні листи, хоча вони у нас у полоні і живі, – сказав Зеленський.

Зеленський звернувся до росіян та закликав їх розповсюджувати цю інформацію в Росії.

– Кожна мама повинна перевірити, де її син. Особливо ті, хто не можуть зв’язатися зі своїми дітьми, кому сказали, що їх діти загинули і не повернули тіла. В інтернеті є номера за якими ви можете звернутись і дізнатися, що насправді з вашими дітьми, – закликав президент України.

Володимир Зеленський також наголосив, що Україна не планувала брати тисячі полонених та нам не потрібні 13 тис. вбитих російських солдат.

– Ми не хотіли цієї війни, ми хочемо лише миру. І хочемо, аби ви любили своїх дітей більше ніж боїтеся своєї влади, – наголосив Зеленський.

Сьогодні Володимир Зеленський виступив перед парламентом Німеччини. За словами президента України, Німеччина змінила свої погляди на Росію та співпрацю з країною-агресором.

Говорив Зеленський і з Президентом Франції Макроном про посилення захисту України та координацію спільних кроків до миру.

– Також я вдячний Президенту США Байдену за нову й дієву підтримку для нашої держави. Зрозумійте: я не можу розкрити вам усіх деталей і цього пакету підтримки, і інших. Бо це – наша тактика. Наша оборона. Коли супротивник не знає, чого чекати від нас. Як вони не знали, що їх буде очікувати після 24 лютого. Не знали, що є в нас для захисту і як ми готувалися зустрічати удар, – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, окупанти думали, що йдуть в Україну, яку бачили колись раніше, у 14-15-му роках. Яку вони корумпували постійно і якої не боялися. Але зараз ми – інші.

І це дає нам змогу захищатися проти повномасштабного удару вже 22 дні.