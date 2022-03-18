Украина имеет достаточные запасы газа для обеспечения потребностей потребителей — Витренко

У Украины есть достаточные запасы газа. Проблемы с поставкой голубого топлива могут возникать только из-за физических повреждений сетей в результате вражеских обстрелов.

Глава правления Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко подчеркнул, что сейчас нет проблем с ресурсом газа для обеспечения нужд мирных жителей.

– Проблема есть только с инфраструктурой, которую намеренно разрушает российская агрессия. Запасов газа в подземных хранилищах – около 9,5 млрд м³. Этого предостаточно для того, чтобы обеспечить потребности украинцев в газе и тепле, — убежден он.

Витренко отметил, что украинские газовики продолжают бурение в безопасных районах страны, позволяющих увеличить добычу газа. Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, добыча уже увеличилась на 1,5%.

Украинские энергетики также обеспечивают бесперебойную работу предприятий теплокоммунэнерго даже в городах и населенных пунктах, где происходят активные боевые действия. Специалисты восстанавливают теплоснабжение в домах мирных жителей.

Однако из-за активных боевых действий более 273 тыс. домохозяйств до сих пор остаются без газа. Специалисты пытаются починить сети, когда появляется такая возможность, однако российские войска продолжают совершать интенсивные обстрелы.