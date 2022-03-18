Україна має достатні запаси газу для забезпечення потреб споживачів – Вітренко

В Україні є достатні запаси газу. Проблеми з постачанням блакитного палива можуть виникати лише через фізичні пошкодження мереж внаслідок ворожих обстрілів.

Очільник правління Національної акціонерної компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко наголосив, що зараз немає проблем з ресурсом газу для забезпечення потреб мирних жителів.

– Проблема є тільки з інфраструктурою, яку навмисно руйнує російська агресія. Запасів газу в підземних сховищах – майже 9,5 млрд м³. Цього більш ніж достатньо для того, щоб забезпечити потреби українців у газі та теплі, – переконаний він.

Вітренко зазначив, що українські газовики продовжують буріння в безпечних районах країни, які дозволять збільшити видобуток газу. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, видобуток вже збільшився на 1,5%.

Українські енергетики також забезпечують безперебійну роботу підприємств теплокомуненерго, навіть у містах та населених пунктах, де відбуваються активні бойові дії. Фахівці відновлюють теплопостачання до осель мирних жителів.

Проте через активні бойові дії понад 273 тис. домогосподарств досі залишаються без газу. Фахівці намагаються полагодити мережі, коли з’являється така можливість, проте російські війська продовжують здійснювати інтенсивні обстріли.