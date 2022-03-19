Американський генерал, колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що наступні десять днів можуть стати вирішальними.

В інтерв’ю німецькому виданню Deutsche Welle він зазначив, що російські загарбники можуть втратити здатність продовжувати агресію проти України, але це стане можливим лише за умови збільшення допомоги Україні.

— Нам потрібно зробити щось у масштабах Берлінської блокади і робити це терміново. На мій погляд, наступні 10 днів – вирішальні, якщо ми пришвидшимося та розширимо надання підтримки. Я думаю, що росіяни близькі до досягнення точки, коли вони більше не зможуть продовжувати атаку, але за умови, що ми будемо продовжувати здійснювати на них тиск протягом наступних 10 днів, – сказав він.

Ходжес вважає, що росіяни не вдасться оточити Київ, а тим більше його захопити. Він зазначив, що росіяни вже 19 днів намагаються захопити Маріуполь. На думку Ходжеса, для них це мало бути “найпростішим містом для захоплення”, враховуючи близькість їхнього військового флоту та сил у тимчасово окупованих Криму та на Донбасі.

Водночас він не сумнівається, що загарбники продовжуватимуть обстрілювати столицю України. Тому він наголосив, що дуже важливо надати Києву засоби протиракетної оборони.

— Попереду вирішальний тиждень, під час якого наші дії мають змусити росіян досягти кульмінації, щоб вони більше не могли атакувати. І тоді Україна матиме більш вигідну позицію для будь-яких переговорів, – зазначив Ходжес.

Він вважає, що НАТО надає занадто великого значення російським погрозам, зокрема ядерною зброєю. Ходжес не вірить, що в оточенні Путіна насправді зацікавлені у ядерній загрозі, а самостійно він не зможе цього зробити.

— Через це ми відмовляємося від рішучіших дій, які маємо робити, – сказав колишній американський військовий.

Він вважає, що НАТО має “розглядати питання безпеки ширше”, не обмежуючись захистом лише членів Альянсу, адже агресія Росії може розширитися за межі України.

Ходжес допустив використання Путіним хімічної зброї проти українців, але тоді, за його словами, Захід і, зокрема, США змушені будуть “вжити заходів”. Він додав, що після 10 днів переговорна позиція України буде більш вигідною – у такому разі треба вимагати виведення російських військ з Криму та Донбасу.