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Факты / Украина / Общество

Российских пленных удерживают в специальных лагерях — Венедиктова

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Ирина Венедиктова

В Украине военнопленных россиян, которых уже более 500 человек, удерживают в специальных лагерях.

Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

— Что касается военнопленных – за них отвечает специально созданный правоохранительный орган, Военная служба правопорядка. Конечно, у нас военнопленные должны находиться в специальных военных лагерях, и мы это отработали. У нас подписан совместный приказ с Минобороны, МВД, другими причастными службами, но это вопрос конкретно к ним (ВСП), – рассказала Ирина Венедиктова.

Она подчеркнула, что этот вопрос нуждался в отработке, ведь пленные должны содержаться в таких лагерях, согласно Женевской конвенции.

— Мы над этим поработали. Они есть, потому что этого опять же требует Женевская конвенция. Я хочу, чтобы мы были очень открыты. Мы работали в рамках международного гуманитарного права, нашего национального законодательства и не переходили какие-либо границы, чтобы потом к нам были вопросы, – добавила Венедиктова.

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Источник: BBC Украина

Фото: УНИАН

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