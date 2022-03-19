В Україні військовополонених росіян, яких вже понад 500 осіб, утримують у спеціальних таборах.

Про це повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова.

– Стосовно військовополонених – за них відповідає спеціально створений правоохоронний орган, Військова служба правопорядку. Звичайно, у нас військовополонені мають перебувати у спеціальних військових таборах, і ми це відпрацювали, у нас підписаний спільний наказ з Міноборони, МВС, іншими дотичними службами, але це питання конкретно до них (ВСП), – розповіла Ірина Венедіктова.

Вона наголосила, що це питання потребувало відпрацювання, адже полонені мають утримуватися у таких таборах, згідно з Женевською конвенцією.

– Ми над цим попрацювали. Вони є, тому що цього, знову ж таки, вимагає Женевська конвенція. Я хочу, щоб ми були дуже відкриті. Ми працювали в межах міжнародного гуманітарного права, нашого національного законодавства і не переходили якісь межі, щоб потім до нас були питання, – додала Венедіктова.