Залужний закликав політиків не принижувати ЗСУ власними “експертними оцінками”

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про “зраду” і роблять “оцінки” оперативної обстановки.

Сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі. Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ, – зазначив Залужний.

— Своїми безвідповідальними заявами, на зразок, противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів.

Він наголосив, що зараз триває 24-та доба нашого спротиву повномасштабній агресії. Головнокомандувач ЗСУ додав, що цей спротив став можливий “завдяки національній єдності, нашій підготовці та мотивації”.

— Тож, я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми “експертними оцінками”. Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти.

Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам. Охочих боронити країну запрошую до лав ЗСУ. Закликаю – не розколюйте державу! Слава Україні!