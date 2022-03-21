В Донецкой и Луганской областях ВСУ отбили 7 атак российских войск — Минобороны

На Донецком и Луганском направлениях в течение суток Вооруженные силы Украины успешно отразили семь атак российских войск. Украинские военнослужащие нанесли уроны вражеской армии.

По данным Министерства обороны Украины, общие потери живой силы захватчиков составляют около 170 российских военных.

За день украинские защитники уничтожили:

12 танков;

девять боевых машин пехоты;

три автомобиля.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский самолет Су-34 и вертолет захватчиков.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора, отметили в Министерстве обороны.

Утром 24 февраля Россия совершила полномасштабное вторжение на территорию нашего государства. Война в Украине длится уже 25 дней – все это время вражеская армия разрушает жилые дома и убивает мирных жителей.