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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ знищили 4 з 10 ударних російських армій – Арестович

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олексій Арестович

Збройні сили України за 26 днів активної фази російсько-української війни знищили чотири з десяти російських армій, включаючи три ударні та одну повітряну.

Про це під час брифінгу у понеділок, 21 березня, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

— Наші війська на 26-ту добу активної фази російсько-української війни знищили 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, п’ять дивізіонів РСЗВ, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже п’ять авіаполків літаків і п’ять авіаполків вертольотів.

Це загалом становить три комплекти ударних російських армій, як оперативно стратегічних з’єднань. Тобто ми знищили три російські ударні армії та одну повітряну, – заявив Арестович на брифінгу в Офісі президента.

За його словами, нині “противник майже втратив можливість наступати, тому веде лише тактичні дії, накопичує резерви, які ми знищуємо”.

Протягом ночі ЗСУ гатили по противнику, ті відповідали, їхні удари були “маленькі й не страшні”.

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