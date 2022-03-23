Российская певица Юлия Чичерина вместе с оккупантами сняла украинский флаг с крыши здания мэрии Энергодара.

Правоохранители открыли производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины).

По данным следствия, 21 марта российская певица прибыла в один из временно оккупированных городов Запорожского региона для поддержки военнослужащих страны-агрессора.

– С целью утверждения отделения оккупированного города от территории Украины, женщина вместе с оккупантами сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг. Таким образом она совершила надругательство над государственным символом Украины, — сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следует отметить, что Чичерина внесена в базу Миротворец как российская террористка, поддерживающая войну России против Украины во всех ее проявлениях. В ныне оккупированном россиянами Энергодаре она решила дать концерт для захватчиков.