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Факты / Украина / Общество

Российская певица Чичерина сняла украинский флаг с мэрии Энергодара

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Юлія Чичеріна

Российская певица Юлия Чичерина вместе с оккупантами сняла украинский флаг с крыши здания мэрии Энергодара.

Правоохранители открыли производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины).

По данным следствия, 21 марта российская певица прибыла в один из временно оккупированных городов Запорожского региона для поддержки военнослужащих страны-агрессора.

– С целью утверждения отделения оккупированного города от территории Украины, женщина вместе с оккупантами сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг. Таким образом она совершила надругательство над государственным символом Украины, — сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следует отметить, что Чичерина внесена в базу Миротворец как российская террористка, поддерживающая войну России против Украины во всех ее проявлениях. В ныне оккупированном россиянами Энергодаре она решила дать концерт для захватчиков.

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