90% украинцев считают, что РФ должна компенсировать расходы в результате войны — опрос

Большинство украинцев довольно оптимистично настроены на восстановление страны после войны: 51% считает, что хватит пяти лет, 13% — до года.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса Адаптация украинцев к условиям войны, проведенного социологической группой Рейтинг 19 марта.

Отмечается, что наибольшая уверенность в этом — на западе страны, у молодежи и вынужденно покинувших свой город. На западе, в отличие от востока, война не нанесла существенных разрушений и позволила в большей степени сохранить привычную жизнь, что тоже придает оптимизма. Люди, покинувшие свои дома, живут надеждой, что с их домом все будет хорошо.

Украинцы также выражают готовность приобщиться к восстановлению страны. В частности, 61% хотят финансово поддержать или пойти на строительство. 33% хотели бы, но не имеют такой возможности. И только 5% полагают, что это дело исключительно власти.

Больше всего к восстановлению готовы приобщиться жители центра, в возрасте от 18 до 50 лет и покинувшие свой город.

90% опрошенных считают, что компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны должна Россия. Кроме того, 21% украинцев считает, что к этому должны присоединиться страны Европы, 17% — международные организации, 12% — США и только 10% — Украина.

Планы на жизнь после войны в основном связаны с путешествиями, а именно знакомством со своей страной для тех, кто мало ездил до этого, а также возможность посетить родных и друзей. Путешествовать по стране после войны планируют 55% украинцев.

Профессиональное развитие и новые знания являются вторым направлением планов: 49% размышляют, как получить дополнительное образование или новые знания, а 38% хотят освоить новую профессию.

После войны мечтают открыть свое дело 27% украинцев, а 21% – найти новую работу. Также 25% после войны хотят завести домашнего питомца.

Практически все желают либо остаться дома, либо вернутся домой. Планы покинувших свой город отличаются от оставшихся. Уехавшие больше хотят путешествовать по стране. И гораздо больше хотят получить дополнительное образование или новые знания (61% против 47%), освоить новую профессию (51% против 35%) и открыть свое дело (40% против 23%).

Исследование проводилось методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

Было опрошено 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования с вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Источник: Социологическая группа Рейтинг