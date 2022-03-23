Более половины украинцев с начала полномасштабной войны не работают — опрос

Более половины (53%) украинцев, работавших до полномасштабной войны, сейчас не работают, 22% работают в обычном режиме, 21% – удаленно или частично, и только 2% нашли себе новую работу.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса Адаптация украинцев к условиям войны, проведенного социологической группой Рейтинг 19 марта.

Больше всего потеря работы коснулась: жителей Востока страны (74%), молодежи до 35 лет (60%) и покинувших свой город (66%).

Экономическое положение в результате войны не изменилось только у 18% граждан, у 52% оно значительно ухудшилось, у 28% скорее ухудшилось.

Также 40% опрошенных считают, что их сбережений хватит всего на месяц. Однако пандемия коронавирусной инфекции научила украинцев экономить и процент тех, кто повысил свою материальную безопасность в кризис, вырос. Отмечается, что во время первого карантина в апреле 2020 года 55% считали, что сбережений им хватит всего на месяц.

Исследование проводилось методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

Было опрошено 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования с вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Источник: Социологическая группа Рейтинг