90% українців вважають, що РФ має компенсувати витрати внаслідок війни – опитування

Більшість українців доволі оптимістично налаштовані щодо відбудови країни після війни: 51% вважає, що вистачить п’яти років, 13% – до року.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування Адаптація українців до умов війни, проведеного соціологічною групою Рейтинг 19 березня.

Зазначається, що найбільша впевненість у цьому – на заході країни, у молоді та у тих, хто вимушено покинув своє місто. На відміну від сходу, війна не завдала суттєвих руйнувань на заході, що дозволило більшою мірою зберегти звичне життя, і це теж додає оптимізму. Люди, які покинули свої домівки, живуть надією, що з їхнім домом все буде добре.

Українці також висловлюють готовність долучитися до відбудови країни. Зокрема, 61% хочуть фінансово підтримати або піти працювати на будівництво. 33% хотіли б, але не мають такої можливості. І лише 5% вважають, що це – справа виключно влади.

Більше до відбудови готові долучитися мешканці центру, віком від 18 до 50 років, та ті, хто покинули своє місто.

90% опитаних вважають, що компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України внаслідок війни повинна Росія. Окрім цього, 21% українців вважає, що до цього мають долучитися країни Європи, 17% – міжнародні організації, 12% – США і лише 10% – Україна.

Плани на життя після війни здебільшого пов’язані із подорожами, а саме знайомством зі своєю країною для тих, хто мало їздив до цього, а також можливість відвідати рідних та друзів. Подорожувати країною після війни планують 55% українців.

Професійний розвиток та нові знання є другим напрямком планів: 49% роздумують, як отримати додаткову освіту чи нові знання, а 38% хочуть освоїти нову професію.

Після війни мріють відкрити свою справу 27% українців, а 21% – піти на нову роботу. Також 25% після війни хочуть завести домашнього улюбленця.

Майже всі хочуть або залишитися вдома, або повернутися додому. Плани тих, хто покинув своє місто, відрізняються від тих, хто залишився. Ті, хто поїхав, більше хочуть подорожувати країною. І суттєво більше хочуть отримати додаткову освіту або нові знання (61% проти 47%), освоїти нову професію (51% проти 35%) та відкрити свою справу (40% проти 23%).

Дослідження проводилося методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера).

Було опитано 1 тис. респондентів віком від 18 років у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з вірогідністю 0,95: не більше ніж 3,1%.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг