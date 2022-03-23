Понад половина українців від початку повномасштабної війни не працюють – опитування

Понад половина (53%) українців, які працювали до повномасштабної війни, нині не працюють, 22% працюють у звичайному режимі, 21% – віддалено чи частково, і лише 2% знайшли собі нову роботу.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування Адаптація українців до умов війни, проведеного соціологічною групою Рейтинг 19 березня.

Найбільше втрата роботи торкнулася: жителів Сходу країни (74%), молоді до 35 років (60%) і тих, хто залишив своє місто (66%).

Економічне становище внаслідок війни не змінилося лише у 18% громадян, у 52% воно значно погіршилося, у 28% скоріше погіршилося.

Також 40% опитаних вважають, що їхніх заощаджень вистачить лише на місяць. Проте пандемія коронавірусної інфекції навчила українців економити, й відсоток тих, хто підвищив свою матеріальну безпеку в кризу, зріс. Зазначається, що під час першого карантину у квітні 2020 року 55% вважали, що заощаджень їм вистачить лише на місяць.

Дослідження проводилося методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера).

Було опитано 1 тис. респондентів віком від 18 років у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з вірогідністю 0,95: не більше ніж 3,1%.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг