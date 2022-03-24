Добровольцям територіальних громад підвищать пенсії – Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики у четвер, 24 березня, повідомляють, що особи, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, мають право на підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для військовослужбовців із числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

– У разі загибелі осіб, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, під час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України, членам їхніх сімей також надано право на підвищені норми пенсійного забезпечення, передбачені для членів сімей загиблих військовослужбовців, – йдеться у повідомленні.

Також особам, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, надали право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, а жінками – 50 років, за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок.