Верховная Рада приняла закон №7189, предусматривающий уголовную ответственность за публикацию информации о перемещении ВСУ.

Теперь тем, кто публикует информацию о перемещении украинской военной техники, грозит уголовная ответственность – от пяти до 12 лет тюрьмы.

Так, распространение информации о перемещении вооружения по территории Украины в условиях военного или чрезвычайного положения карается заключением от трех до пяти лет.

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За распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других законных военных формирований, при возможности их идентификации на местности в условиях военного или чрезвычайного положения, могут отправить за решетку на срок от пяти до восьми лет.

Если эти действия совершались по предварительному сговору, для информирования врага или если они повлекли тяжкие последствия, предусматривается наказание от восьми до 12 лет за решеткой.

Но если такая информация размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ или Минобороны или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, можно смело публиковать.

Источник : Верховная Рада

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