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Факти / Україна / Суспільство

Публікація переміщення техніки ЗСУ буде каратися 5-12 роками в’язниці

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
українські військові

Верховна Рада ухвалила закон №7189, який передбачає кримінальну відповідальність за публікацію інформації про переміщення ЗСУ.

Відтепер тим, хто публікує інформацію про переміщення української військової техніки, загрожує кримінальна відповідальність – від п’яти до 12 років в’язниці.

Так, поширення інформації про переміщення озброєння територією України в умовах воєнного або надзвичайного стану карається ув’язненням від трьох до п’яти років.

За поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших законних військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості в умовах воєнного або надзвичайного стану, можуть відправити за ґрати на термін від п’яти до восьми років.

Якщо ці дії вчиняли за попередньою змовою, для інформування ворога, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, передбачається покарання від восьми до 12 років за ґратами.

Але якщо така інформація розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ чи Міноборони або в офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів, можна сміливо публікувати.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Depositphotos

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