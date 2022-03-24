Прошел месяц после начала полномасштабной войны России против Украины. За это время мы радикально изменили свой образ жизни, многому научились.

Однако последние события показали, что далеко не все приспособились к условиям военного времени. Минобороны приходится постоянно напоминать о том, что нельзя публиковать в соцсетях, а военным — напоминать об определенных нюансах.

Одним из таких нюансов недавно стала так называемая светомаскировка. Факты ICTV пообщались с военным экспертом Олегом Ждановым и рассказывают самое важное о светомаскировке.

— Почему необходима светомаскировка? От чего она помогает уберечь?

— Если вы летали на самолете и когда-то смотрели в иллюминатор, то вы могли ясно увидеть, где есть города, где есть поселения, а где нет.

То же касается и пилотов боевых самолетов. Когда они летят на выполнение боевого задания, они, кроме координат цели, ориентируются на определенные объекты, которые могут видеть.

Бомбардировки и авиационные налеты (России, – Ред.) в Украине происходят в основном ночью – начиная с вечера и до утра.

Поэтому светомаскировка имеет для нас очень большое значение. Чтобы не давать дополнительных ориентиров для вражеской авиации.

— Вообще во всех многоквартирных домах не должно быть света, или если он будет гореть в нескольких квартирах, это допустимо?

— Дом вообще не должен быть освещен. То есть окон, в которых горит свет, вообще нет.

Если люди хотят вечером включать свет, то нужно использовать лампы слабой мощности и делать светомаскировку на окнах.

То есть замаскировать собственное окно, чтобы свет не выходил наружу, и тогда можете им пользоваться. Вот такой должна быть логика.

Конечно, сейчас должны быть меры, направленные на светомаскировку, и их нужно использовать.

Чем меньше световых ориентиров, тем сложнее пилоту более или менее точно сбросить бомбу.

— Достаточно ли просто зашторить окна?

— Если они не пропускают свет, то да. Обычно у нас есть тюль и шторы, которые не дают заглянуть в окно с улицы, но если вечером посмотреть на закрытое окно, то можно все равно увидеть, что свет проникает наружу.

Должны быть именно средства светомаскировки. Например, очень много людей сейчас закрывают окна непрозрачной пленкой или вывешивают простыни на окна.

Конечно, если присмотреться, то можно увидеть, что в квартире горит свет, какая-нибудь маленькая щелка все равно будет, но окно не подсвечено. То есть свет не удастся рассмотреть издалека.

— Когда нужно выключать свет? Как только стемнеет?

— Да, желательно выключать свет сразу с наступлением темноты. Или когда мы начинаем включать свет, то необходимо применить средства светомаскировки.

Это нужно делать потому, что воздушная тревога может быть объявлена в любое мгновение в ночное время. Для того, чтобы вы могли быстро подняться, включить свет, одеться, окно уже должно быть закрыто средствами светомаскировки.

К сожалению, наш разговор со Ждановым был прерван, но от себя Факты ICTV хотят добавить, что соблюдать режим светомаскировки нужно не только в городах вблизи боевых действий.

Недавно министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в Украине не осталось городов, в которых нет очевидной военной угрозы.

Поэтому режим светомаскировки нужно соблюдать на всей территории нашего государства, даже там, где бомбы почти не падают. А на территориях возле мест ведения боевых действий это станет залогом того, что вражеские пилоты не смогут ориентироваться на местности.