Минув місяць від початку повномасштабної війни Росії проти України. За цей час ми радикально змінили свій спосіб життя, багато чому навчилися.

Та останні події показали, що далеко не всі пристосувалися до умов воєнного часу. Міноборони доводиться постійно нагадувати про те, чого не можна публікувати у соцмережах, а військовим – нагадувати про певні нюанси.

Одним з таких нюансів нещодавно стало так зване світломаскування. Факти ICTV поспілкувалися з військовим експертом Олегом Ждановим і розповідають найважливіше про світломаскування.

– Чому необхідне світломаскування? Від чого воно допомагає вберегти?

– Якщо ви літали на літаку і колись дивилися в ілюмінатор, то ви могли чітко побачити, де є міста, де є поселення, а де немає.

Те ж саме стосується і пілотів бойових літаків. Коли вони летять на виконання бойового завдання, вони, крім координат цілі, орієнтуються на певні об’єкти, які можуть бачити.

Бомбардування та авіаційні нальоти (Росії, – Ред.) в Україні відбуваються в основному вночі – починаючи з вечора і до ранку.

Тому світломаскування має для нас дуже велике значення. Щоб не давати додаткових орієнтирів для ворожої авіації.

– Взагалі в усіх багатоквартирних будинках не має бути світла, чи якщо воно горітиме у кількох квартирах, це допустимо?

– Будинок взагалі не має бути освітлений. Тобто вікон, в яких горить світло, взагалі не має бути.

Якщо люди хочуть ввечері вмикати світло, то потрібно використовувати лампи слабкої потужності й робити світломаскування на вікнах.

Тобто замаскувати власне вікно, щоб світло не виходило назовні, і тоді можете ним користуватися. Ось такою має бути логіка.

Звичайно, нині мають бути заходи, спрямовані на світломаскування, і їх потрібно використовувати.

Чим менше є світлових орієнтирів, тим складніше пілоту більш-менш точно скинути бомбу.

– Чи достатньо просто зашторити вікна?

– Якщо вони не пропускають світло, то так. Зазвичай у нас є тюль і штори, які не дають зазирнути у вікно з вулиці, але якщо ввечері подивитися на закрите так вікно, то можна все одно побачити, що світло проникає назовні.

Мають бути саме засоби світломаскування. Наприклад, дуже багато людей нині закривають вікна непрозорою плівкою або ж вивішують простирадла на вікна.

Звичайно, якщо придивитися, то можна побачити, що у квартирі горить світло, якась маленька щілинка все одно буде, але вікно не підсвічене. Тобто світло не вдасться вгледіти здалека.

– Коли потрібно вимикати світло? Щойно стемніє?

– Так, бажано вимикати світло одразу із настанням темряви. Або ж коли ми починаємо вмикати світло, то необхідно застосувати засоби світломаскування.

Це потрібно робити тому, що повітряна тривога може бути оголошена у будь-яку мить у нічний час. Для того, щоб ви могли швидко піднятися, увімкнути світло, одягнутися, вікно вже має бути закрите засобами світломаскування.

На жаль, наша розмова зі Ждановим перервалася, але від себе Факти ICTV хочуть додати, що дотримуватися режиму світломаскування потрібно не лише в містах поблизу бойових дій.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в Україні не залишилося міст, в яких не було б очевидної воєнної загрози.

Тому режиму світломаскування потрібно дотримуватися на всій території нашої держави, навіть там, де бомби майже не падають. А на територіях поблизу місць ведення бойових дій це стане запорукою того, що ворожі пілоти не зможуть орієнтуватися на місцевості.