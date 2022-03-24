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Факты / Украина / Общество

Уничтожение корабля Орск в Бердянске: наводчиком был российский журналист

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Уничтожение корабля Орск в Бердянске: наводчиком был российский журналист

Украинские военные в захваченном Россией порту Бердянск уничтожили крупный десантный корабль Орск Черноморского флота РФ. Как оказалось, наводчиком был российский журналист телеканала Звезда (подсанкционного в Украине) Валентин Гвоздев, который во всех ракурсах показал корабль в своем сюжете.

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

Он поблагодарил кремлевского пропагандиста Гвоздева за наведение на корабль РФ.

По словам Дейнеко, корреспондент телеканала Звезда, функционирующего при российском Министерстве обороны, отмечен “наградой” в номинации “Кацапский пропагандон года”.

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— А побеждает он с подробным телевизионным сюжетом о большом десантном корабле Орск Черноморского флота в Бердянском порту. Конечно, были и другие лауреаты, но при полноте раскрытой темы конкурсная комиссия была единогласной. Теперь Орск и орки, символично, что еще и в месяц несокрушимости Украины, разлеглись на дне Азовского моря, а другие жестянки сбежали по известному и привычному для них курсу, — поделился Сергей Дейнеко.

Что известно об уничтожении Орска

Корабль Орск Черноморского флота РФ зашел в Бердянск только 21 марта. Он должен был доставить российской армии технику. Однако 24 марта украинские военные уничтожили корабль Орск в порту Бердянска со всем добром на нем.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, корабль мог перевозить до 20 танков, 45 БТРов или 400 десантников. Что было на корабле в момент уничтожения, Маляр отказалась комментировать до официального сообщения Генштаба ВСУ.

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