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Факти / Україна / Суспільство

Знищення корабля Орськ у Бердянську: навідником був російський журналіст

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Знищення корабля Орськ у Бердянську: навідником був російський журналіст

Українські військові у захопленому Росією порту Бердянськ знищили великий десантний корабель Орськ Чорноморського флоту РФ. Як виявилося, навідником був російський журналіст телеканалу Звезда (підсанкційного в Україні) Валентин Гвоздьов, який у всіх ракурсах показав корабель у своєму сюжеті.

Про це повідомив голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко.

Він подякував кремлівському пропагандисту Гвоздьову за наведення на кораблі РФ.

За словами Дейнека, кореспондент телеканалу Звезда, який функціонує при російському Міністерстві оборони, відзначений “нагородою” у номінації “Кацапський пропагандон року”.

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– А перемагає він з докладним телевізійним сюжетом про великий десантний корабель Орськ Чорноморського флоту у порту Бердянська. Звичайно, були й інші лауреати, але за повноту розкритої теми конкурсна комісія була одноголосною. Відтепер Орськ та орки, символічно, що ще й у місяць незламності України, розляглися на дні Азовського моря, а інші бляшанки втекли за відомим і звичним для них курсом, – поділився Сергій Дейнеко.

Що відомо про знищення Орська

Корабель Орськ Чорноморського флоту РФ зайшов до Бердянська лише 21 березня. Він мав би доправити російській армії техніку. Проте 24 березня українські військові знищили цей корабель Орськ в порту Бердянська з усім добром на ньому.

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, корабель міг перевозити до 20 танків, 45 БТРрів або 400 десантників. Що було на кораблі у момент знищення, Маляр відмовилась коментувати до офіційного повідомлення Генштабу ЗСУ.

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