Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 30 день війни
Вбили Вбили
135 дітей
Поранили Поранили
>184 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Двома гуманітарними коридорами вдалося евакуювати понад 7 тис. осіб – Верещук

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Двома гуманітарними коридорами вдалося евакуювати понад 7 тис. осіб – Верещук

У п’ятницю, 25 березня, спрацювало 2 гуманітарних коридори, загалом із заблокованих міст вдалося евакуювати 7 331 людину.

Про це під час брифінгу повідомила віцепрем’єр – міністр із питань реінтеграції територій Ірина Верещук.

З Маріуполя до Запоріжжя власним транспортом доїхало 2 800 людей. Також 4 000 маріупольців було централізовано евакуйовано з міста Бердянськ автобусами, наразі колона перебуває на шляху до Запоріжжя.

До міста Бердянськ було доставлено бензин, і маріупольці знову зможуть безкоштовно заправляти свої автівки, щоб доїхати до Запоріжжя. Заправка розташована на вул. Мелітопольська шосе 87 Б.

Для продовження роботи гуманітарних штабів і допомоги маріупольцям у Бердянськ було завезено 80 тонн продуктів, медикаментів, предметів першої необхідності, а також борошно для того, щоб можна було спекти хліб.

Контакти гуманітарних штабів:

  • 3 62 76 або 3 52 52
  • 097 551 59 17
  • 050 4397529

Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місто Запоріжжя:

  • 095 220 41 11
  • 067 220 41 12
  • 0 800 503 508

З міста Мелітополь до Запоріжжя була евакуйована 531 людина, також до міста доставлено гуманітарну допомогу.

Верещук додала, що на завтра вони домовляються про гуманітарні коридори для Маріуполя та населених пунктів Київської і Луганської областей.

Читайте
Україна провела обмін військовополоненими з Росією у форматі 10 на 10 - Верещук

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка