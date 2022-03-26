У п’ятницю, 25 березня, спрацювало 2 гуманітарних коридори, загалом із заблокованих міст вдалося евакуювати 7 331 людину.

Про це під час брифінгу повідомила віцепрем’єр – міністр із питань реінтеграції територій Ірина Верещук.

З Маріуполя до Запоріжжя власним транспортом доїхало 2 800 людей. Також 4 000 маріупольців було централізовано евакуйовано з міста Бердянськ автобусами, наразі колона перебуває на шляху до Запоріжжя.

До міста Бердянськ було доставлено бензин, і маріупольці знову зможуть безкоштовно заправляти свої автівки, щоб доїхати до Запоріжжя. Заправка розташована на вул. Мелітопольська шосе 87 Б.

Для продовження роботи гуманітарних штабів і допомоги маріупольцям у Бердянськ було завезено 80 тонн продуктів, медикаментів, предметів першої необхідності, а також борошно для того, щоб можна було спекти хліб.

Контакти гуманітарних штабів:

3 62 76 або 3 52 52

097 551 59 17

050 4397529

Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місто Запоріжжя:

095 220 41 11

067 220 41 12

0 800 503 508

З міста Мелітополь до Запоріжжя була евакуйована 531 людина, також до міста доставлено гуманітарну допомогу.

Верещук додала, що на завтра вони домовляються про гуманітарні коридори для Маріуполя та населених пунктів Київської і Луганської областей.