У п’ятницю, 25 березня, спрацювало 2 гуманітарних коридори, загалом із заблокованих міст вдалося евакуювати 7 331 людину.
Про це під час брифінгу повідомила віцепрем’єр – міністр із питань реінтеграції територій Ірина Верещук.
З Маріуполя до Запоріжжя власним транспортом доїхало 2 800 людей. Також 4 000 маріупольців було централізовано евакуйовано з міста Бердянськ автобусами, наразі колона перебуває на шляху до Запоріжжя.
До міста Бердянськ було доставлено бензин, і маріупольці знову зможуть безкоштовно заправляти свої автівки, щоб доїхати до Запоріжжя. Заправка розташована на вул. Мелітопольська шосе 87 Б.
Для продовження роботи гуманітарних штабів і допомоги маріупольцям у Бердянськ було завезено 80 тонн продуктів, медикаментів, предметів першої необхідності, а також борошно для того, щоб можна було спекти хліб.
Контакти гуманітарних штабів:
- 3 62 76 або 3 52 52
- 097 551 59 17
- 050 4397529
Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місто Запоріжжя:
- 095 220 41 11
- 067 220 41 12
- 0 800 503 508
З міста Мелітополь до Запоріжжя була евакуйована 531 людина, також до міста доставлено гуманітарну допомогу.
Верещук додала, що на завтра вони домовляються про гуманітарні коридори для Маріуполя та населених пунктів Київської і Луганської областей.