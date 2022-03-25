В Запорожской области бойцы территориальной обороны провели успешную наступательную операцию. В результате нее было освобождено село Малиновка Пологовского района.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

— Бойцы одного из подразделений ТрО Запорожской области провели наступательную операцию, во время которой было освобождено село Малиновка Пологовского района, — отметили в ведомстве.

Там добавили, что в селе продолжается зачистка от остатков оккупантов.

— В настоящее время идет зачистка населенного пункта от диверсантов и остатков российских военных, — заявили в Минобороны.