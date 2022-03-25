У Запорізькій області бійці територіальної оборони провели успішну наступальну операцію. В результаті неї було звільнено село Малинівка Пологівського району.
Про це розповіли у Міністерстві оборони України.
– Бійці одного з підрозділ ТрО Запорізької області провели наступальну операцію, під час якої було звільнено село Малинівка Пологівського району, – зазначили у відомстві.
Там додали, що нині у селі триває зачистка від залишків окупантів.
– На цей час триває зачистка населеного пункту від диверсантів та залишків російських військових, – заявили у Міноборони.
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