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Факты / Украина / Общество

Выплаты внутренним переселенцам начнутся в апреле – Лазебная

Валентина Летяк редактор ленты
Марина Лазебна

Министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала начало прямых выплат внутриперемещенным лицам в начале апреля, поэтому посоветовала зарегистрироваться уже сейчас.

– Почему людям нужно регистрироваться? Потому что все программы, которые уже внедрены правительством, которые будут расширяться, модернизироваться, будут привязаны к этому статусу внутренне перемещенного лица, – объяснила она в эфире телемарафона.

По ее словам, выплаты смогут получить не только переместившиеся из района боевых действий в другие регионы, но и те, кто переместился в пределах одной области.

Регистрироваться следует в органах соцзащиты райгосадминистраций, городских администраций, районных в городах, сельских и поселковых советах.

– У них у всех есть инструмент, как зарегистрировать человека и предоставить ему справку о том, что он взят на учет. Чуть позже, надеюсь, на следующей неделе, люди смогут это сделать и онлайн через портал Дія, – отметила Лазебная.

Она напомнила, что после регистрации перемещенное лицо сможет получить на проживание 2-3 тыс. грн. Однако март почти закончился, поэтому чтобы все успели стать на учет, чтобы получить помощь за этот месяц, срок регистрации продлили до 14 апреля.

– Перемещенное лицо получит помощь только на проживание – это 2 тыс. грн на каждого человека, по 3 тыс. – на ребенка и на человека с инвалидностью. А все остальные программы – будут выплаты общине и людям, которые предоставляют свое жилье, делятся своими домами для людей, переехавших из зоны боевых действий, – сказала министр.

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Фото: Правительственный портал

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