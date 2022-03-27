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Факти / Україна / Суспільство

Виплати внутрішнім переселенцям розпочнуться у квітні – Лазебна

Валентина Летяк редакторка стрічки
Марина Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна анонсувала початок прямих виплат внутрішньо переміщеним особам на початку квітня, тому порадила реєструватися вже зараз.

– Чому людям потрібно реєструватися? Бо всі програми, які вже запроваджені урядом, які надалі будуть розширюватись, модернізуватись, будуть прив’язані до цього статусу внутрішньо переміщеної особи, – пояснила вона в ефірі телемарафону.

За її словами, виплати зможуть отримати не тільки ті, хто перемістився з району бойових дій в інші регіони, а й ті, хто перемістився в межах однієї області.

Реєструватися треба в органах соцзахисту райдержадміністрацій, міських адміністрацій, районних у містах, сільських і селищних радах.

– У них у всіх є інструмент, як зареєструвати людину і надати їй довідку про те, що вона взята на облік. Трошки згодом, сподіваюсь, на наступному тижні, люди зможуть це зробити і онлайн через портал Дія, – наголосила Лазебна.

Вона нагадала, що після реєстрації переміщена особа зможе отримати на проживання 2-3 тис. грн. Проте березень майже закінчився, тому, щоб усі встигли стати на облік, щоб отримати допомогу за цей місяць, строк реєстрації подовжили до 14 квітня.

– Переміщена особа отримає допомогу тільки на проживання – це 2 тис. грн на кожну особу, по 3 тис. – на дитину і на людину з інвалідністю. А всі інші програми – будуть виплати громаді і людям, які надають своє житло, діляться своїми домівка для людей, що переїхали з зони бойових дій, – сказала міністр.

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Фото: Урядовий портал

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